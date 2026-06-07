Restricción vehicular lunes 8 de junio: Revisa si podrás circular por la región Metropolitana

Entre mayo y agosto, cada día serán miles los vehículos con prohibición de tránsito en la capital debido a la restricción vehicular y las multas a las que se exponen quienes incumplan la normativa. A continuación, el calendario completo.

Desde el 1 de mayo inició la restricción vehicular 2026, una medida enfocada en disminuir la contaminación ambiental en la Región Metropolitana y cuya aplicación se extenderá hasta el 31 de agosto del presente año.



Cabe precisar que dicha medida regirá de lunes a viernes de 07:30 a 21:00 horas, con excepción de los días festivos.





¿Qué autos tienen restricción este lunes 8 de junio?

Con sello verde: no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 8 y 9 .

no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en . Sin sello verde: no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 6, 7, 8 y 9 .