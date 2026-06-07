Fiestas para mayores de 50 se toman la noche: Productor revela clave del éxito

En medio de las múltiples opciones que hay de entretenimiento para la juventud, surgió una alternativa pensada para los que crecieron con la música de los 80, 90 y 2000.

Una nueva apuesta comenzó a tomarse la cartelera nocturna de Santiago las principales ciudades del país con eventos pensado exclusivamente para mayores de 50 años .

Se trata de Studio 54, un proyecto liderado por el productor de eventos Raimundo Encina (48), quien detectó un nicho completamente abandonado por la industria del entretenimiento.

Hace dos años comenzó como un experimento enfocado en mayores de 40 y debido al éxito que tuvo en sus primeras incursiones, rápidamente mutó al ver que el verdadero motor de la fiesta estaba una generación más arriba.





“He hecho eventos toda mi vida, pero en las últimas fiestas empecé a subir los target etarios. Primero 40 años, después 45, y después me di cuenta de que en realidad venía gente mucho mayor. Por eso apostamos por ellos. Son los más motivados“, explicó el hombre detrás de la idea a LUN.

“Hay gente que todavía está feliz de la vida, está súper bien físicamente y le gusta, como a todo el mundo, pasarlo bien de vez en cuando. He visto gente de 60, 70 y hasta personas de 80 años. Es un público muy sensible a la música”, destacó.

El éxito de las fiestas

Según cuentó el productor, el mercado ofrece varias alternativas para la juventud, pero no para las generaciones que crecieron en los 80 y 90.

“No hay muchos lugares orientados a este segmento. En el fondo, son pocos los espacios donde la gente puede escuchar música de los 80, 90 y 2000 , incluso retro y disco”, aseguró.

“Nos cabeceamos mucho para elegir canciones que realmente les gusten. Trabajamos con los mejores DJ que hay en el mercado. Son profesionales que conocen muy bien los boom musicales de determinados períodos”, agregó Encina.