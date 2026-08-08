Día del Niño 2026: Los mejores panoramas para disfrutar en familia con talleres, shows y juegos

Parques, espectáculos y museos son algunos de los panoramas perfectos para disfrutar este domingo 9 de agosto.

Una de las fechas más esperadas cada año es la celebración del Día del Niño y en nuestro país el festejo se llevará a cabo este fin de semana.

La fecha oficial de la celebración es este domingo 9 de agosto y con ello ya hay varios panoramas en marcha por los más pequeños de la casa.

A continuación revisa cinco opciones infaltables para disfrutar esta festividad en la región Metropolitana.

Disney On Ice: ¡Festejemos en familia en Chile!

Con personajes de Frozen y Encano, Disney On Ice regalará una experiencia inigualable para niños y adultos. Además, debutarán por primera vez en Chile Stitch y Angel.

Una de las funciones está programada para este domingo 9 de agosto en el Movistar Arena. Puedes conseguir tus entradas a través de PuntoTicket.

Museo Interactivo Mirador

Para este Día del Niño, otro de los panoramas favoritos para los pequeños es el Museo Interactivo Mirador (MIM), que tendrá actividades especiales.

Experiencias inmersivas, espectáculos y talleres marcarán la jornada de celebración. ¿Los ticketes? Los puedes conseguir directamente en su sitio web, con la particularidad de que menores de 18 años tienen 50% de descuento y menores de dos años entran gratis.





Museo de Bomberos

El Museo de Bomberos (MUBO) también pondrá en marcha una serie de actividades, como juegos, cuentacuentos, talleres y otras sorpresas sobre el patrimonio bomberil, cada sábado durante todo el mes de agosto.

El recinto está ubicado en Santo Domingo 978, a pasos del metro Plaza de Armas, y abre de martes a sábado, entre las 10 y las 18 horas. Las entradas son gratuitas para menores de 7 años y personas mayores, mientras que su valor es de $1.000 pesos para estudiantes y $3.000 para público general. Más detalles acá.

Cerro San Cristóbal

El cerro San Cristóbal es otra excelente alternativa para celebrar el Día del Niño, en un espacio amplio, áreas verdes y espectaculares vistas panorámicas de Santiago.

En los festejos de este año habrá juegos, disfraces y otras actividades especiales. Las entradas son por Pío Nono o Pedro de Valdivia.

Museo Jedimar

Con motivo del Día del Niño, otro de los lugares que tendrá sus puertas abiertas será el Museo Jedimar, con una impactante colección de autos antiguos en Estación Central.

La entrada es completamente gratuita para niños y niñas menores de 16 años, mientras que para adultos su valor es de $7.500 pesos.