¿Quién ganó?: Princesa Alba y Vale Roth sorprenden en redes con desafiante competencia

El registro acumula más de 64 mil me gusta en la plataforma y cerca de 2 mil reacciones entre comentarios.

Princesa Alba y Valentina Roth sorprendieron en redes sociales con una particular y reñida competencia en la que ambas pusieron a prueba su capacidad física.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante y finalista de la temporada anterior de Fiebre de Baile compartió un video en el que aparece enfrentándose a Valentina Roth para definir quién lograba permanecer más tiempo parada de manos.

El registro acumula más de 64 mil me gusta en la plataforma y cerca de 700 reacciones entre comentarios y respuestas de los usuarios, quienes destacaron la destreza física de las gimnastas.





Princesa Alba y Vale Roth compiten en desafiante prueba física

En el video, ambas comienzan la competencia al mismo tiempo, sorprendiendo a sus seguidores por la estabilidad y resistencia que demostraron mientras permanecían invertidas durante varios segundos.

A medida que avanzaba el desafío, Princesa Alba aseguró que “nunca había durado tanto en la vida“, escribió sobre el registro mientras continuaba sosteniendo la posición.

Finalmente, tras casi 40 segundos invertidas, Princesa Alba no logró mantenerse por más tiempo y terminó bajando a los 38,7 segundos.

De esta forma, Valentina Roth se consagró como la ganadora de la competencia, sacando aplausos en los comentarios.

Mira acá el video completo.