AHORA | Reportan caída de helicóptero en aeródromo de Puerto Aysén

Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil señalaron que comenzarán la investigación correspondiente.

Durante la tarde de este domingo se registró un fatal accidente en Puerto Aysén luego de que un helicóptero cayera en un aeródromo de la zona.

Tras la emergencia, Radio Biobío informó “el fallecimiento de dos personas: un hombre de 50 años y una mujer de 36″.





Helicóptero capotó al interior de aeródromo en Puerto Aysén

El siniestro activó el sistema ABC, lo que movilizó a personal de SAMU, Bomberos y Carabineros, quienes trabajan en el lugar realizando las primeras diligencias.

Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil señalaron que comenzarán la investigación correspondiente.

De acuerdo a información de La Radio, “los equipos de rescate constataron que un helicóptero pequeño había capotado dentro del recinto, aproximadamente a 20 metros de la pista”

Mientras que las víctimas serían oriundas de la ciudad de Coyhaique.

En desarrollo…