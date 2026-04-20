20/ 04/ 2026 23:11

Lanzas chilenos en Barcelona: En busca de los carteristas más agresivos de España

Son conocidos por su rapidez y por su agresividad. A menudo operan de forma clandestina después de que vencen sus visas. Así explica la policía de Barcelona cómo operan los lanzas chilenos. Aunque no hay cifras oficiales adelantan que un 20% de los ladrones serían compatriotas. CHV Noticias hizo un recorrido por el metro y las calles de Barcelona, donde los vecinos se han organizado para encarar y muchas veces detener a estos carteristas internacionales. El reportaje es de Roberto Cox.