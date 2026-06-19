“Al verme gritó”: La confesión del adolescente que asesinó a mujer de 53 años en Loncoche

A cuatro días del homicidio que conmocionó a Loncoche, el sicario de 17 años confesó la planificación detrás del crimen y cómo fue contactado por la hija de la víctima.

Nuevos antecedentes surgen en torno al homicidio por encargo que conmocionó a Loncoche esta semana, luego de que el principal sospechoso, un estudiante de 17 años, confesara su participación ante la Fiscalía y la PDI.

Según la declaración, el adolescente aceptó cometer el crimen tras ser contactado por la hija de la víctima y su pareja. A cambio recibiría cerca de 90 mil pesos, dinero que, aseguró, “lo quería para pagar mis gastos simplemente”.

“La pega consistía en matar a la mamá”, comenzó relatando el imputado.





La confesión del sicario que asesinó a mujer de 53 años en Loncoche

De acuerdo con el testimonio revelado por Biobío, el imputado recibió un primer pago de “30 lucas en efectivo” y coordinó los detalles con la pareja de la hija de la víctima mediante mensajes que posteriormente fueron borrados.

“Me comenzaron a hablar en el liceo, específicamente en el recreo, la pega consistía en matar a la mamá. Me pagarían cerca de 90 mil pesos”, indicó en su declaración.

En la misma línea detalló que “lograron darme cerca de 30 lucas en efectivo y me los pasó la chica, desconozco su nombre, pero era la hija de la fallecida” .

Lunes 15 de junio: El día del asesinato

La investigación sostiene que la mujer de 53 años fue atacada al interior de su vivienda luego de que los autores intelectuales —la hija con la pareja— facilitaran el acceso del joven hacia el inmueble.

“Me dejaron un ventanal abierto del primer piso que estaba por el lado lateral de la casa, parece que el lado izquierdo”, afirmó el imputado.

En una nueva respuesta, el acusado especificó que llegó a la casa junto a la pareja de la hija de la víctima, y que, tras ingresar, permaneció cerca de una hora dentro del lugar.

“El lunes 15 de junio del 2026 lo escogimos porque yo lo tenía disponible para poder ir. Me junté con la pareja de la hija frente a su casa y caminé con él hasta la casa y ahí ella salió y yo me quedé en la esquina esperando”, describió.

Respecto al momento del homicidio, el estudiante indicó que “‘pasó un ratito, me metí a la casa y subí al segundo piso. Esperé adentro cerca de una hora. No pude entrar al dormitorio porque estaba con seguro, así que simplemente esperé hasta que ella salió de su habitación y, al verme, gritó y hubo un forcejeo“.

Una fotografía como prueba de que “todo estaba hecho”

Tras abandonar el domicilio, el adolescente aseguró que avisó a los autores intelectuales que “todo estaba hecho”. También reconoció haber enviado una fotografía como prueba, la cual posteriormente fue borrada.

Horas después, el joven regresó a clases en un liceo de la comuna. Según declaró, llegó atrasado y explicó a inspectores que había tenido una pelea, sin entregar mayores detalles sobre lo ocurrido.

El imputado sostuvo además que nunca recibió el resto del dinero prometido. Incluso afirmó que le ofrecieron llevarse joyas de la vivienda como parte del pago, pero aseguró que decidió no tomarlas. “Dejé todo tal cual, no las quise“, aseguró.

Al cierre de su declaración ante los investigadores, el adolescente manifestó remordimiento por lo ocurrido. “Me cuesta recordarlo. La plata la quería para mis gastos simplemente. Estoy un poco arrepentido”, afirmó.