Pago por crimen salió de finiquito de la víctima: Hoy será formalizada hija y los otros dos detenidos por asesinato en Loncoche

La mujer fue encontrada muerta en su hogar de Loncoche con más de 80 heridas y diversas fracturas, las cuales habrían sido realizadas por un joven previo acuerdo con la hija de la víctima.

Este viernes serán formalizados los tres menores de edad imputados por el sicariato de Ingrid del Carmen Barrera Rantul, de 53 años.

Cabe señalar que la mujer fue encontrada muerta en su hogar de Loncoche con más de 80 heridas y diversas fracturas, las cuales habrían sido realizadas por un joven previo acuerdo con la hija de la víctima, donde también está involucrado el pololo de la menor.

Luego que se realizará el control de detención el pasado miércoles, se decidió ampliar esta por las diligencias del caso, las cuales realizó la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.





Desde Fiscalía se confirmó que los involucrados prestaron declaraciones y admitieron su participación en el brutal crimen.

Además, durante las últimas horas, se conoció que el pago de este crimen por encargo, el cual ascendería a 60 mil pesos, según el Ministerio Público, se habría hecho con parte de un finiquito que recibió la misma víctima.