¿Se pagaron $60 mil por el sicariato en Loncoche? Abogado sale al paso y revela declaración de hija de la mujer

La mujer fue encontrada sin vida en su hogar y la Fiscalía confirmó que su cadáver presentaba más de 80 lesiones cortantes, además de diversas fracturas.

El Juzgado de Garantía de Loncoche decidió este miércoles ampliar la detención de los tres imputados menores de edad en el crimen de Ingrid del Carmen Barrera Rantul, de 53 años.

Cabe señalar que la mujer fue encontrada sin vida en su hogar de Loncoche, región de La Araucanía, y donde Fiscalía confirmó que su cadáver presentaba más de 80 lesiones cortantes, además de diversas fracturas.

Por esta razón, este viernes se llevará a cabo la formalización de los adolescentes a la espera de las diligencias que siguen en curso, tanto por el Ministerio Público como por la Brigada de Homicidios de la PDI.





Abogado descarta pago de $60 mil pesos

El abogado Gonzalo Canales, quien representa a dos detenidos: La hija de la víctima y su pololo, afirmó que “aquí había una familia disfuncional, con problemas internos, y eso habría llevado a la hija a concertarse, a pesar de la negativa del pololo, a ejecutar una acción de estas características”.

Según se dio a conocer tanto por PDI como por el fiscal regional, Roberto Garrido, la pareja habría pagado 60 mil pesos a un compañero del liceo para concretar el crimen, sin embargo, esto habría sido descartado por la imputada.

Según informó Canales a la salida del tribunal, la menor le indicó que no se concretó el pago. “No hubo entrega de dinero ni antes, ni durante, ni inmediatamente posterior al hecho”, dijo el defensor.