“Nunca esperamos que…”: Vecinos impactados por sicariato de madre encargado por su hija adolescente

La investigación, liderada por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), permitió la detención de tres jóvenes de 17 años. Los involucrados confesaron su participación en el crimen.

La comuna de Loncoche continúa impactada tras el homicidio de una mujer de 53 años, un caso que ha provocado conmoción entre vecinos y familiares debido a que los antecedentes apuntan a la presunta participación de la hija de la víctima junto a otros dos adolescentes.

La investigación, liderada por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), permitió la detención de tres jóvenes de 17 años: La hija de la víctima, su pareja y un tercer adolescente que sería el autor material del crimen. Los involucrados prestaron declaración y confesaron su participación.

Según los antecedentes preliminares, el homicidio habría sido planificado y se investiga como un presunto sicariato por el cual se habría ofrecido una suma cercana a los $60 mil.

La víctima fue encontrada sin vida al interior de su vivienda el pasado lunes en Loncoche. De acuerdo con la información entregada por la PDI, presentaba múltiples lesiones provocadas por un arma cortopunzante.

Además, durante la audiencia de control de detención se conoció que el cuerpo registraba más de 80 heridas y diversas fracturas.

Sin embargo, más allá de la brutalidad del crimen, lo que ha golpeado con fuerza a la comunidad es la presunta participación de la hija de la mujer.





Impacto de vecinos por crimen de madre en Loncoche

Durante la jornada, familiares y vecinos expresaron su incredulidad frente a los hechos. El exesposo de la víctima aseguró que jamás existieron antecedentes de violencia que permitieran anticipar un desenlace de esta naturaleza.

“Espero en el Señor que la perdone. Algo que no se puede explicar”, señaló visiblemente afectado.

Los vecinos, en tanto, describen a la mujer como una persona conocida y apreciada en el sector. Su muerte ha generado una profunda sensación de tristeza e incertidumbre entre quienes compartían cotidianamente con ella.

“Fue un golpe de agua fría, porque uno no sabe los hijos que están criando o qué está pasando en la mente de ellos” , comentó una vecina cercana a la familia. “Nunca esperábamos que un hijo hiciera esas cosas”, agregó.

Otra vecina expresó que aún no logra asimilar lo ocurrido. “Era una excelente persona. Hasta el momento no lo puedo creer (…) Son cosas inesperadas que nos dejan sin palabras“.

Hipótesis apunta a conflicto familiar

Según explicó el fiscal regional Roberto Garrido, la principal línea investigativa apunta a conflictos familiares relacionados con la oposición que habría tenido la víctima respecto de la relación sentimental de su hija.

La investigación sostiene que la adolescente habría facilitado el ingreso del autor material a la vivienda, dejando una ventana abierta para concretar el ataque. El presunto agresor sería un amigo de la pareja de la joven.

La Fiscalía también indaga la existencia de una coordinación previa entre los involucrados y el eventual pago de dinero para ejecutar el crimen.

Durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Loncoche, el tribunal resolvió ampliar la detención de los tres adolescentes hasta este viernes, fecha en la que se desarrollará la formalización y se conocerán los delitos específicos que la Fiscalía imputará a cada uno de los detenidos.