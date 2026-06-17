“Se trata de un sicariato”: Fiscal revela el motivo por el cuál hija pagó por el asesinato de su madre en Loncoche

La adolescente se encuentra detenida al igual que otros dos jóvenes: Su pololo y el autor del homicidio.

Impacto existe en Loncoche, región de La Araucanía, donde en las últimas horas se conoció que tres adolescentes fueron detenidos por su presunta vinculación en el crimen de una mujer, identificada como Ingrid Barrera de 53 años.

Se trata de la madre de una de las personas detenidas, quien habría pagado la suma de 60 mil pesos a otro adolescente para que este asesinara a su progenitora.

La Policía de Investigaciones señaló que se baraja la hipótesis de un conflicto intrafamiliar, lo que habría generado la planificación del homicidio.





Fiscalía entregó nuevos antecedentes

Roberto Garrido, fiscal regional, indicó que la motivación del crimen corresponde a conflictos familiares, debido a que la víctima se oponía a la relación sentimental que mantenía su hija.

“Se trata de un sicariato. Las imputaciones dicen relación con el delito de homicidio calificado respecto de los dos adolescentes y de parricidio, respecto de la hija”, afirmó.