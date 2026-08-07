Data de 1926: Tras temporales vecinos redescubren puente que estuvo oculto por décadas en La Serena

Ahora el puente se logra observar luego que la activación de una quebrada removiera parte de la vegetación que lo cubría.

Los intensos sistemas frontales que afectaron a la zona central, especialmente a la región de Coquimbo, dejaron varios estragos en la zona. Uno de ellos ocurrió en el sector de Arrayán Costero, al norte de La Serena, donde la fuerza del agua modificó parte del paisaje y también permitió encontrar una vieja estructura patrimonial, la cual estaba oculta por décadas debido a la extensa vegetación.

Según informó Diario El Día, se trata de un antiguo puente de piedra de cantera, fechado en 1926, que quedó al descubierto en el kilómetro 497. Esto se dio luego de que la activación de una quebrada removiera parte de la vegetación que lo cubría.

Ahí apareció una bóveda de cañón, una construcción formada por una sucesión de arcos que genera una especie de túnel y que permitió el paso de las aguas sin provocar daños mayores.





Vecinos desconocían su existencia

A pesar de que varias familias llevan años viviendo en el sector, pocos conocían de su existencia. Además, la estructura resistió sin inconvenientes la bajada de la quebrada, permitiendo mantener la conectividad y evitando que los habitantes quedaran aislados.

Un vecino del lugar, José Durán, conversó con el citado medio e indicó que el puente podría haber sido parte del antiguo camino que unía La Serena con La Higuera, una ruta clave durante los años de auge minero de esa comuna.

“Está hecho con piedras cortadas a mano y una mampostería muy sólida. La quebrada no le hizo nada. Durante todos los años que hemos estado aquí hemos visto cómo resiste las crecidas. Es una obra muy bien ejecutada”, afirmó.