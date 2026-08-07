Paula Pavic defiende con todo su relación con Camilo Huerta: “No sigo consejos y menos de personas que…”

La empresaria desmintió que se vayan a vivir juntos a Estados Unidos y confirmó que tienen una relación amorosa a distancia.

Este viernes, Paula Pavic defendió su relación con Camilo Huerta e increpó a quienes le envían mensajes a través de redes sociales.

La empresaria hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde dejó en claro que no va a seguir los consejos de nadie en lo que a su relación con Camilo respecta.

¿Qué dijo Paula Pavic?

Paula comenzó confirmando que sigue junto a Huerta: “Sí estamos juntos todavía, un poco a larga distancia, pero estamos super bien”.

En esa misma línea, agregó: “Y a los que no les guste, gracias; también me da lo mismo porque al final la persona que está con él soy yo”.

“Así que les aconsejo inmediatamente que dejen de mandar mensajes dándome consejos de qué es lo que tengo que hacer o no hacer, porque la verdad yo soy una persona que me gusta vivir las experiencias en carne propia, así que no sigo consejos y menos de personas que no conozco” , sentenció.





Por otra parte, descartó vivir con Camilo en Estados Unidos, puesto que él no puede viajar sin una visa y actualmente Pavic está junto a sus hijos en Saragosa, estado de Florida, donde vive actualmente.

Finalmente, la empresaria concluyó: “¿Que vamos a seguir una relación super linda? Tengo toda la fe de eso”.

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