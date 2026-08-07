Sismo remece a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró este viernes a las 11:42 horas en la región de Tarapacá.

Un sismo sacudió este viernes 7 de agosto a la zona norte del país, donde el epicentro se registró en la región de Tarapacá.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,2 y ocurrió a las 11:42 horas a 58 km al noroeste de Camiña.

Además, la mencionada entidad agregó que el temblor tuvo una profundidad fue de 90 kilómetros.