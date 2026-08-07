“Estaba metido en un hoyo”: Arturo Longton mostró su impactante cambio físico tras perder 18 kilos

“Para que vean que ustedes lo pueden lograr; si lo logré yo”, sentenció el exchico reality.

Este viernes, Arturo Longton sorprendió a sus seguidores tras mostrar el impactante cambio físico que obtuvo tras perder 18 kilos.

El influencer comenzó a hacer deporte y los resultados tardaron en aparecer debido a que, entremedio, tuvo que someterse a una operación en las manos.





El cambio físico de Arturo Longton

A través de su cuenta de Instagram, Arturo compartió el antes y el después, en un video donde señaló: “Para que vean cómo quedé en un año sin hacer nada, asqueroso”.

En esa misma línea, agregó: “Nadie creería que estoy así porque con ropa paso piola, pero voy a volver a subir otro video cuando esté bien porque, si no, el bullying que me harían ahora sería pero terrible; no lo aguantaría”.

“Esta guata de m… es un asco; esta h… la cortaría con una tijera”, sinceró el influencer.

Longton estuvo hospitalizado durante el proceso por una operación en el túnel carpiano de ambas manos: “No pude entrenar y tuve que partir de cero de nuevo”, dijo.

Asimismo, explicó que bajó de 100 a 82 kilos: “Estoy contento, me saqué la m… (…) lo logré, miren, faltan algunos detalles; obviamente, falta más brazo, un poquito más de hombro; puedo apretarme más”.

Finalmente, el influencer envió un consejo a sus seguidores: “Aquí estoy, feliz, para que vean que ustedes lo pueden lograr si lo logré yo. Me convertí en un cerdo depresivo, estaba metido en un hoyo y salí”, cerró.

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