”Mi primer día de trabajo“: Arturo Longton sorprendió en redes tras anunciar importante paso laboral

El ex chico reality utilizó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía en la que viste un traje formal gris y una camisa blanca.

Arturo Longton sorprendió a sus seguidores en redes al compartir una foto de lo que sería su “primer día de trabajo“.

Si bien el ex chico reality no profundizó en sus labores, un segundo mensaje daría a entender que se trata de una humorada.

El autoapodado “La Leyenda” ha caracterizado su carrera por participar en juegos de apuestas en línea y diversos programas televisivos.





Arturo Longton sorprende con fotografía durante “primer día de trabajo”

A través de su cuenta de Instagram, el exchico reality compartió una historia describiendo que se encontraba “en la oficina, en mi primer día de trabajo, muy cansado”.

Acompañada de la canción Creep del grupo británico Radiohead, en la imagen se puede ver al hermano del senador Andrés Longton recostado en el suelo mientras viste un traje formal gris y una camisa blanca.

Finalmente, en la parte inferior de la fotografía agregó con risas un segundo mensaje, asegurando: “Soy un espíritu libre“.