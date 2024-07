Arturo Longton habló de su nueva vida en Brasil: “En Chile todos andan amargados” - Chilevisión

El ex chico reality actualmente se encuentra en Sao Paulo y confesó porqué decidió radicarse en ese país. "La gente en Brasil tiene otra energía", aseguró.

Arturo Longton sorprendió a sus seguidores hace algunos días al revelar que se fue de Chile para iniciar una nueva vida en el extranjero. Ahora, contó que está buscando casa en Brasil.

El ex chico reality actualmente se encuentra en Sao Paulo y confesó porqué decidió radicarse en ese país a meses de cumplir 46 años.

Arturo Longton en Brasil

Longton contó a LUN que viajó al país carioca la semana pasada "por trabajo y me quedé más días para buscar lugares en pueblos cercanos a Sao Paulo".

En esa línea, confesó que lo que más le gustó es que "la gente en Brasil tiene otra energía, son buena onda, todos sonríen y eso me hace feliz porque yo siempre tengo buena vibra".

Además, Arturo criticó a los chilenos al decir que "en Chile todos andan amargados y con rabia, y me contamino mucho (...) Se me hace difiícil, porque yo soy medio depre y necesito gente que me tire para arriba".

Cosas que no le gustan de Chile

Longton continuó al explicar que en nuestro país "aunque tengas una buena situación no se puede disfrutar la vida, ahora tienes que encerrarte temprano en tu casa, todos los días hay tragedias, accidentes o encerronas. De hecho, yo vendí mi auto hace un año por lo mismo".

"Además, el clima es horrible y no hay mucho que hacer: Ver a la familia o ir a comer a un restaurante y sería".

El ex chico reality también adelantó que por ahora buscará "instalarme lo antes posible", pese a que "mis raíces están en Chile y tengo ofertas de pegas buenas".

"El trabajo en Juega en línea me lo permite, porque no requiere un horario convencional y me va increíble. No necesito un emprendimiento", aseguró.

Arturo Longton buscará casa en Brasil

Sobre sus planes de buscar casa, Longton comentó que tiene un amigo de 60 años que conoce los alrededores, por lo que le mostrará las opciones.

"Mi plan es encontrar un lugar al que pueda venirme siempre, que sea mi primera opción y que Chile sea la segunda", cerró.