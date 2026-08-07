Terminó volcado y se indaga consumo de alcohol: Lo que se sabe del accidente de Nelson Tapia en Ruta 5 Sur

El exguardameta de la Selección Chilena sufrió un siniestro vial en la región del Maule, lo que lo tiene en estado grave, pero fuera de riesgo vital.

Un grave accidente de tránsito fue el que protagonizó el exarquero de la Selección Chilena, Nelson Tapia, la madrugada de este viernes en la región del Maule.

De acuerdo los primeros antecedentes, mientras conducía su vehículo, el exguardameta nacional perdió el control de su automóvil e impactó con las barreras de contención.

El punto exacto del siniestro quedó fijado en el kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur con la Ruta L-651 y el vehículo en el que se trasladaba resultó volcado a unos 50 metros de la calzada.

En lo que respecta al estado de salud de Tapia, quien defendió la camiseta de La Roja entre 1995 y 2005, estaría internado de gravedad, pero fuera de riesgo vital.





Lo que se sabe del accidente: Nelson Tapia está grave, pero fuera de riesgo vital

Aunque las causas exactas del siniestro se encuentran bajo investigación, de manera preliminar se informó que el hombre de 59 años habría conducido el vehículo en estado de ebriedad.

El alcotest practicado por Carabineros al otrora futbolista marcó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre.

Pese a lo anterior, Tapia quedó apercibido según la Fiscalía local.