“Medida extrema”: Vecinos desmantelan casa narco en Conchalí y revelan que barajaron “quemar” el inmueble

Contigo en la Mañana conversó con los residentes de un sector de Conchalí, quienes denuncian que el inmueble se ha vuelto foco de inseguridad y tráfico de drogas.

Un grupo de vecinos desmanteló este viernes una casa que sería utilizada por delincuentes para el tráfico de drogas en Conchalí.

Los residentes del sector se organizaron y procedieron a retirar muebles desde su interior, así como sacarle el techo y las paredes, todo en respuesta de las constantes amenazas y disparos en torno al inmueble.

De acuerdo a información preliminar, la vivienda había comenzado a ser blanco de amedrentamientos luego que un familiar de uno de los propietarios llegara a instalarse allí para vender drogas.

Debido a la imposibilidad que tenía el sujeto de pagar a los narcotraficantes por las sustancias ilícitas que luego vendía, la casa era objetivo de sucesivos ataques, lo que colmó la paciencia de los vecinos.

Vecino justifica desarme de casa narco en Conchalí: “Una medida más extrema era quemar la casa”

El equipo de Contigo en la Mañana concurrió al barrio y conversó con uno de los vecinos, quien justificó el desmantelamiento de la casa.

“Nosotros estamos claros que es una medida extrema , ¿pero qué más podemos hacer? Si ves que tu entorno está cada día pudriéndose más, hay un colegio al frente”, afirmó el residente.

Así, explicó que junto con otros habitantes del sector se organizaron a través de WhatsApp y concluyeron que la “única medida era desarmar”. Además, aseguró que también barajaron “quemar la casa”.

“Nadia hace nada, las autoridades no pescan, no hacen nada”, reclamó.

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