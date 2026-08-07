Deslizamiento de tierra arrasa con cementerio de Puerto Montt: Osamentas quedaron expuestas y tumbas al borde del colapso

Personal del cementerio llegó a retirar las osamentas, pero las maniobras se vieron paralizadas a la espera de diligencias del propio Servicio Médico Legal (SML).

En estado de alerta se encuentran las autoridades de Puerto Montt luego que un deslizamiento de tierra causara importantes estragos en el Cementerio Católico.

De acuerdo al medio local, el Diario de Puerto Montt, el alud dejó osamentas humanas expuestas y tumbas al borde del colapso.

La situación fue informada por vecinos, quienes dieron aviso a la Seremi de Salud. A su vez, la institución remitió los antecedentes a Fiscalía y Carabineros.

Tras ello, efectivos policiales cerraron el área y suspendieron el tránsito vehicular del sector.

Por su parte, personal del cementerio llegó a retirar las osamentas, pero las maniobras se vieron paralizadas a la espera de diligencias del propio Servicio Médico Legal (SML).

“Este cementerio tiene más de 100 años. Yo creo que hay una despreocupación de las personas que están encargadas del Cementerio Católico. Esto no puede ser, que un cementerio a pleno centro esté abandonado“, criticó Hernán, vecino del sector, en declaraciones recogidas por radio Biobío.