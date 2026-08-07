Se disculpa solo por un punto de la querella: Exponen audio de las disculpas públicas de Marité Matus a Camilo Huerta

El abogado de Marité le dice al juez que llegaron a un acuerdo solo por este punto de la querella, pero respecto del resto “no nos vamos a pronunciar”.

Este jueves se expusieron los audios de la audiencia judicial donde Marité Matus le ofreció disculpas a Camilo Huerta tras la querella que este último interpuso por injurias.

En el registro de audio se escucha a Marité admitir que cometió un error, pero solo con respecto a los dichos que vinculan a Camilo con asuntos de drogas y haber asegurado que tenía antecedentes.

¿Qué dice el audio de Marité?

En el último capítulo de Zona de Estrellas expusieron los audios donde Marité señala:

“Pido disculpas por los hechos manifestados en la parte querellante; fue un error de mi parte basado en la detención que tuvo años atrás y fue un error”.

Al respecto, el abogado de Camilo Huerta interviene y solicita que se corrija lo que se dijo, puesto que su representado “nunca estuvo detenido por estos hechos”.

Acto seguido, Matus responde:

“Me refería por el Caso Yingo, que fue conocido por todos hace muchos años. Eso es lo que yo manejaba; de hecho, estuve casada con él y él me lo contó y me dijo que estuvo una noche detenido y por eso yo me basé en esa entrevista, y dije que él tenía antecedentes”.





El juez le pregunta a Camilo si estaba de acuerdo con las disculpas de Marité y con el acuerdo al que llegaron los abogados: “Sí, aceptamos. Aceptamos a partir de los términos; aceptamos las disculpas”.

Luego, reitera: “Sí, acepto. Nadie me está obligando”.

Segundos después, el abogado de Matus hace una aclaración respecto de las disculpas entregadas, asegurando que estas se refieren a un punto en específico de la querella:

“Ella se refirió de manera no acertada, no coloquial, respecto a una participación en eventual temas de drogas del querellante. Entonces, mi patrocinada, respecto a ese punto particular de la querella es que hemos llegado a acuerdo con la contraria y él me plantea que respecto a los otros hechos que fundan el tenor literal de su querella no nos vamos a pronunciar”.

Finalmente, el abogado de Marité concluye que “la conciliación va a ser básicamente respecto a este punto central de su libelo, su señoría”.