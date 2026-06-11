“Me desubiqué”: Trini Neira hizo mea culpa por insultos hacia Marité Matus en redes sociales

La hija de Pamela Díaz admitió que “traté a garabato limpio a esa persona”.

Durante la noche de este miércoles, Trini Neira, hija de Pamela Díaz, hizo una transmisión en vivo en TikTok donde hizo un mea culpa por insultar a Marité Matus en redes sociales.

Los hechos remontan a mediados de marzo, cuando Trini se pronunció en duros términos hacia Marité por haberla involucrado en una presunta infidelidad con Camilo Huerta.





¿Qué dijo Trini Neira?

Al respecto, en sus redes sociales Neira señaló: “Tampoco soy una blanca paloma; si yo igual la insulté, la traté mal, nada que ver, pero pucha, mira, yo sí tuve harta paciencia, netamente igual”.

En esa misma línea, agregó: “Yo en verdad siempre le pido ayuda a mi mamá, entonces era como: ‘Mamá, ¿qué hago? ¿Salgo a hablar? ¿No hablo? ¿Subo las cosas? ¿Digo algo?’ y me decía: ‘Tranquila, deja que todo pase y todo cae por su propio peso'”.

“Todo se devuelve, lo bueno, lo malo, todo se devuelve, pero yo no soy una persona dañina, tampoco es que no sea una h… mala porque cuando uno tiene que ser mala, es mala y uno no puede decir que no”, indicó Trini.

La influencer también dejó en claro que “no busco hacerle daño a nadie, ¿cachai? No busco, no sé andar peleando ni dejando mal a alguien”.

“A la gente le duele que sea tan directa con mis cosas (…) Me desubiqué; creo que traté a garabato limpio a esa persona”, concluyó la joven.

Finalmente, el clip fue recopilado por la cuenta de Instagram “con lentes como los famosos”, viralizándose rápidamente.

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