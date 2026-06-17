Impacto en Loncoche: Detienen a adolescente que pagó $60 mil para que mataran a su madre

El pasado lunes 15, la víctima fue encontrada sin vida en su hogar donde presentaba múltiples lesiones provocadas por un arma blanca.

Conmoción existe en la comuna de Loncoche, región de La Araucanía, donde la Policía de Investigaciones detuvo a tres menores de edad por el crimen de una mujer.

Cabe señalar que el pasado lunes 15 de junio, la víctima fue encontrada sin vida en su hogar donde presentaba múltiples lesiones provocadas por un arma blanca.

Los detenidos son dos hombres y una mujer, quien es hija de la víctima y quien habría pagado a un compañero de liceo para asesinar a su progenitora.





PDI entregó antecedentes del crimen y detenciones

Sergio Alarcón, subprefecto jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco afirmó: “Se logró dar con el paradero de tres imputados que tendrían relación directa con el fallecimiento de esta persona, son tres menores de edad, dos varones y una persona de sexo femenino que correspondería a la hija de la víctima”.

“Los antecedentes que se manejan es que la hija de la victima habría planificado el crimen junto a su pololo, donde se contactan con un tercer imputado, donde le ofrecen un pago de 60 mil pesos para cometer el delito”, agregó.

Por último, el detective señaló que se baraja la hipótesis de un conflicto intrafamiliar, lo que habría generado la planificación del homicidio. Para este miércoles se espera que los adolescentes pasen a control de detención.