“Están todos coludidos”: Exdirector de Miss Universo La Reina arremete contra Keno Manzur y Cata Vallejos tras destitución

El hombre aseguró que hay una “mafia” en su contra, además de señalar que Catalina Vallejos y el director de Miss Universo Chile estarían “coludidos”.

Patricio Sotomayor conversó en exclusiva este martes con Eric Garrido, exdirector de Miss Universo La Reina, y se refirió tanto a su desvinculación, como a la polémica con la actual candidata.

Sofía Arteaga acusó a Manzur de intentar cobrarle una multa que no habría existido por la destitución de Cata Vallejos y problemas entre el dinero que ella transfería para los pagos de su equipo, versus lo que a ellos les llegaba.





¿Qué dijo Eric Garrido?

En el último capítulo de Plan Perfecto, Sotomayor expuso que Eric “acusa mano negra por parte de la organización del Miss Universo Chile”.

En esa misma línea, agregó: “Dice que detrás de todo esto habría una mafia en contra de él y que están coludidos el director de Miss Universo Chile, Keno Manzur, y Cata Vallejos”.

“Están todos coludidos, básicamente, en contra de él; incluso dice que habría dinero dando vuelta por dejarlo mal parado a él”, dijo Patricio.

Asimismo, indicó que “se están organizando entre todos para hacerle mala fama” y finalmente acusó que en la publicación de Instagram donde Sofía informa sobre la polémica, hay “me gusta” de Keno Manzur.

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