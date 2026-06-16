Escándalo en Miss Universo La Reina: Cambian a Eric Garrido como director y candidata acusa problemas con dinero transferido

Según acusa Sofía Arteaga, el exdirector de Miss Universo La Reina habría intentado cobrarle una multa por la destitución de Catalina Vallejos, la cual nunca se cursó.

Este lunes, Sofía Arteaga, actual Miss Universo La Reina, informó que Eric Garrido ya no sería el director y acusa cobros indebidos, sumado a problemas con el dinero que destinó para el pago de trabajadores.

En su lugar, según se refleja en la página de Instagram de la franquicia, trabaja el co-director, quien es Diego Stolzenbach.





¿Qué pasó en Miss Universo La Reina?

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, Sofía expuso: “Yo sigo siendo candidata, gracias a Dios, de Miss Universo La Reina con una nueva administración y también respaldada por Miss Universo Chile”.

En esa misma línea, explicó que el abogado del exdirector, quien es Eric Garrido, llamó a su familia, diciendo que “había una multa de dos millones de pesos relacionada a la destitución de la excandidata”, es decir, Catalina Vallejos.

Arteaga agregó: “Nuestra respuesta como familia fue que, si él tenía alguna deuda con Miss Universo Chile, él se tenía que hacer responsable de sus cosas porque nosotros no teníamos nada que ver”.

En ese momento, Sofía comenzó a investigar y se dio cuenta de que “dicha multa jamás existió” y explicó que su familia transfería al ahora exdirector el dinero que se destinaba a los sueldos de su equipo de trabajo.

Esto contempla las labores de maquilladores, realizadores, creadores de contenido y todos los que trabajan detrás de la campaña.

“Empezaron a haber muchas diferencias con respecto a la claridad de los pagos (…) todos los pagos se hacían a través del exdirector”, comentó Arteaga.

Ahí es cuando Sofía relata que existía una gran diferencia entre lo que se le transfería al exdirector y lo que recibía el equipo de trabajo: “O nos inflaban los precios o simplemente no se depositaba”, expuso.

“Mi familia y yo nos sentimos muy vulnerados”, confesó Sofía, mientras que Catalina Vallejos la respaldó y comentó: “Se repite la misma historia. La misma persona que trató de desacreditarme y dañar mi imagen sin justificación, lo está haciendo nuevamente”.

Además, añadió: “No se trata de nosotras, sino de un patrón que acostumbra a hacer”, mientras que Juanfra Matamala, mejor amigo de Catalina, fue lapidario y escribió: “Siento mucho lo que viviste ¡No trabajen con ese estafador!”.

Finalmente, la candidata también recibió el apoyo de Scarlette Hermosilla, mientras que Eric Garrido no se ha pronunciado.

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