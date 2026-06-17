“No podía respirar”: Pasajeros vivieron momentos de terror tras violento ataque a micro en Puente Alto

“Quedamos atrapados sin poder salir”, relató uno de los presentes en el bus afectado por los destrozos de un grupo de jóvenes.

Momentos de terror vivió un grupo de pasajeros del recorrido F10 de Red Movilidad el sábado pasado, mientras la micro viajaba con destino a Bajos de Mena, en Puente Alto.

El usuario @tevirobandocl, conocido por compartir registros de asaltos en la vía pública, reveló un video que muestra la tensa situación cuando “un grupo de jóvenes comenzó a destrozar el bus”.

Según relató uno de los presentes, en el momento en que la micro iba a la altura de la intersección de las calles Eyzaguirre con Ejército Libertador, “las personas que estábamos en la parte trasera quedamos atrapadas sin poder salir”.





“Vivimos una verdadera angustia. En medio del caos, algunos hombres que viajaban con nosotros se pusieron como escudo para proteger y permitir que pudiéramos bajar de forma más segura”, agregó.

El video difundido muestra cómo la micro comenzó a llenarse de humo desde la cabina del conductor hacia los pasajeros que viajaban en la parte trasera, en un intento por ahuyentar a los jóvenes que iniciaron el ataque.

Una usuaria compartió su experiencia: “Iba sentada adelante, el chofer abrió el extintor y lo tiró todo. No podía respirar y no veía nada. Quedé como un empolvado, no podía escapar”.

Revisa acá el video del angustiante momento tras el ataque