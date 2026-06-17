Se encontraba en su vehículo: Joven de 21 años fue abordado y asesinado con un disparo en la cabeza en Puente Alto

Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran trabajando en las diligencias correspondientes.

Un joven de 21 años fue asesinado en Puente Alto durante la noche de este martes tras recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba en su automóvil.

Los hechos ocurrieron en el sector de Bajos de Mena, a eso de las 21:00 horas, mientras la víctima se encontraba al volante.





Los antecedentes tras el asesinato

Al respecto, el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), señaló que la víctima fue abordada por sujetos desconocidos.

“Uno de ellos, premunido con un arma de fuego, efectúa un disparo en la región occipital”, agregó.

En esa misma línea, expuso: “Por la gravedad (de la lesión) es auxiliado por vecinos y posteriormente trasladado en ambulancia hasta el Hospital Sótero del Río,donde ingresa fallecido”.

El Ministerio Público instruyó a la PDI y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía para esclarecer los hechos y dar con el paradero de quienes resulten responsables.

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