Mujer muere de un balazo en la cabeza durante ataque armado contra su vivienda en Pudahuel

La Fiscalía indicó que existe una segunda persona herida en el ataque, quien declaró lo ocurrido a las autoridades.

La tarde de este sábado se registró un violento ataque armado hacia una vivienda en la comuna de Pudahuel, hecho que dejó a una mujer fallecida.

El hecho es investigado por la Fiscalía ECOH como un homicidio consumado y un homicidio frustrado por parte de desconocidos.

Qué se sabe del homicidio en Pudahuel

El Fiscal Arturo Gómez, de la Fiscalía ECOH, reveló que alrededor de las 14:00 horas de ayer la víctima se dirigía a comprar a unas cuadras de su casa, con un acompañante masculino, cuando son increpados por sujetos a bordo de un vehículo.





Por motivos que se desconocen, cuando la pareja regresó a su vivienda, los desconocidos los siguieron en vehículo y una vez que las víctimas ingresaron a la casa, uno de los atacantes se bajó del auto y disparó contra ellos.

La mujer, de 25 años, recibió un impacto de bala en el cráneo, ocasionándole la muerte de forma instantánea. Mientras tanto, su compañero fue herido en su pierna derecha.

Hasta el momento, personal de investigación se encuentra analizando los casquillos de bala que quedaron en el lugar, como también las cámaras de seguridad del sector para reconocer la identidad de los atacantes.