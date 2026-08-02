Chile inicia reactivación consular con Venezuela: Delegado de Cancillería llega a Caracas

Hernán Núñez arribó a Caracas para iniciar las gestiones que permitirán retomar la atención consular.

Tras el anuncio realizado este jueves sobre el restablecimiento de las relaciones consulares entre los gobiernos de Chile y Venezuela, este domingo comenzó el nuevo proceso de reactivación.

El director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, arribó a Caracas para concretar esta etapa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que iniciará una revisión de las gestiones administrativas y operativas necesarias para retomar la atención al público, lo que incluye trámites como:

• Emisión de documentos de identidad y pasaportes

• Legalización de certificados y títulos

• Entrega de asistencia consular y apoyo en emergencias, entre otros.

Además, la Cancillería señaló que durante el proceso de reanudación, el delegado Hernán Núñez sostendrá reuniones con autoridades venezolanas.





El 30 de julio de 2024, el entonces canciller de Venezuela, Yvan Gil, anunció la decisión de retirar a todo el personal diplomático de Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

Ahora, tras dos años, el canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo que “contar con asistencia consular lo antes posible en Caracas es una prioridad para la Cancillería y el primer paso para continuar acercándonos a un país con el que hemos tenido históricas relaciones”.

“Se abre una oportunidad para ir en ayuda de los ciudadanos que requieren los servicios del Estado, a través de los consulados, y marca el inicio de una nueva etapa hacia el restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales”, añadió el ministro.