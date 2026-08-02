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Para este lunes 3 de agosto: Mineduc suspende clases en 23 comunas de tres regiones por sistema frontal

La medida rige para los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, en todos los establecimientos públicos y privados.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó la suspensión de clases en 23 comunas para este lunes 3 de agosto en los sectores afectados por el sistema frontal.

La medida rige para los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, en todos los establecimientos públicos y privados de las zonas que aún enfrentan los estragos que dejaron las lluvias y nevadas.

¿Dónde se suspenden las clases?

Lunes 3 de agosto

Región de Maule

  • Constitución
  • Molina

Región de Ñuble

  • Provincia de Itata: Quirihue, Trehuaco, Cobquecura, Ninhue, Ránquil, Portezuelo y Coelemu
  • Quillón
  • Bulnes
  • San Ignacio

Región de La Araucanía

  • Loncoche
  • Galvarino
  • Victoria
  • Traiguén
  • Lumaco
  • Purén
  • Los Sauces
  • Reinaco
  • Angol
  • Ercilla
  • Cholchol

 

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