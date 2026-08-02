Para este lunes 3 de agosto: Mineduc suspende clases en 23 comunas de tres regiones por sistema frontal
La medida rige para los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, en todos los establecimientos públicos y privados.
El Ministerio de Educación (Mineduc) informó la suspensión de clases en 23 comunas para este lunes 3 de agosto en los sectores afectados por el sistema frontal.
La medida rige para los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, en todos los establecimientos públicos y privados de las zonas que aún enfrentan los estragos que dejaron las lluvias y nevadas.
¿Dónde se suspenden las clases?
Lunes 3 de agosto
Región de Maule
- Constitución
- Molina
Región de Ñuble
- Provincia de Itata: Quirihue, Trehuaco, Cobquecura, Ninhue, Ránquil, Portezuelo y Coelemu
- Quillón
- Bulnes
- San Ignacio
Región de La Araucanía
- Loncoche
- Galvarino
- Victoria
- Traiguén
- Lumaco
- Purén
- Los Sauces
- Reinaco
- Angol
- Ercilla
- Cholchol
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