Para este lunes 3 de agosto: Mineduc suspende clases en 23 comunas de tres regiones por sistema frontal

La medida rige para los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, en todos los establecimientos públicos y privados.

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó la suspensión de clases en 23 comunas para este lunes 3 de agosto en los sectores afectados por el sistema frontal.

La medida rige para los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, en todos los establecimientos públicos y privados de las zonas que aún enfrentan los estragos que dejaron las lluvias y nevadas.

¿Dónde se suspenden las clases?

Lunes 3 de agosto

Región de Maule

Constitución

Molina

Región de Ñuble

Provincia de Itata: Quirihue, Trehuaco, Cobquecura, Ninhue, Ránquil, Portezuelo y Coelemu

Quillón

Bulnes

San Ignacio

Región de La Araucanía

Loncoche

Galvarino

Victoria

Traiguén

Lumaco

Purén

Los Sauces

Reinaco

Angol

Ercilla

Cholchol