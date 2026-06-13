Hombre fue atacado a balazos en cancha de Lo Espejo
La víctima se encontraba con otras personas en un sector residencial al momento del ataque.
Un homicidio frustrado se registró la madrugada de este sábado en Lo Espejo. En 6 poniente con 21 sur, un hombre recibió al menos cuatro impactos balísticos en la parte inferior de su cuerpo.
De acuerdo a los antecedentes, la víctima se encontraba con otras personas en la cancha de un sector residencial, en el momento del ataque.
Posterior a ello, el hombre fue trasladado a un hospital cercano, donde fue estabilizado por el personal médico, pese a la gravedad de las heridas.
La Fiscalía ECOH llegó al sitio del suceso para comenzar las diligencias e investigar el motivo de los disparos. Sin embargo, el persecutor Nicolás Beyer sostuvo que este “habría sido un ataque sin previa provocación”.