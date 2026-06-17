“La levanté y…”: El relato de la enfermera que asistió a joven tras fatal salto sin arnés en Brasil

La profesional de la salud esperaba su turno para saltar, cuando presenció el accidente y no dudó en acercarse a la víctima para socorrerla.

Habló la enfermera que atendió a María Eduarda Rodrigues, joven de 21 años que murió tras ser lanzada sin arnés de seguridad, de un puente a 30 metros de altura en Brasil.

La profesional de la salud esperaba su turno para el salto en bungee cuando ocurrió la tragedia. En ese momento, no dudó en descender al lugar donde cayó la joven, pese a ser una zona de difícil acceso.

“La levanté, la revisé y tenía el pulso muy débil. Comencé la reanimación cardiopulmonar y se detuvo “, relató la enfermera al medio brasileño Globo. “Me raspé toda la mano porque hay una pendiente muy pronunciada y solo una cuerda para bajar”.





La mujer reveló que Rodrigues no contaba con el arnés completo, solo con la parte del abdomen, que además no estaba conectado a la cuerda de seguridad.

Por ese motivo, la joven cayó al vacío desde la cima del Puente del Esqueleto. “Cuando se cayó, empecé a escuchar a todo el mundo decir: ‘la cuerda, la cuerda’“, agregó la enfermera.

María Eduarda participaba de una actividad organizada por una empresa privada, cuando los instructores la dejaron caer sin haberse fijado de que el equipo de protección estuviese amarrado a ella.

A pesar de que la profesional de la salud intentó socorrerla con maniobras de reanimación cardiopulmonar, el equipo médico que arribó al lugar constató su muerte por politraumatismo.