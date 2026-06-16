“Cuánto me duele tu partida”: La desgarradora despedida de la mamá de joven que murió en un salto sin arnés en Brasil

Giovana Rodrigues compartió un sentido mensaje tras la tragedia de su hija, quien fue lanzada al vacío durante un salto en bungee para el que no contaba con las medidas de seguridad.

Gran conmoción ha causado la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años, luego lanzada sin arnés de seguridad para un salto en bungee a 30 metros de altura.

Mientras continúa la investigación para establecer cómo ocurrió el accidente y las responsabilidades del caso, la madre de la víctima compartió un sentido mensaje para despedir a su hija.

“Mi amada hija, solo hoy quise abrazarte más de mil veces. Cuánto me duele tu partida. Te amo por siempre, mi princesa”, escribió Giovana Rodrigues en su cuenta de Instagram, junto a una foto de María Eduarda.





En su mensaje, la madre de la joven le agradeció por “ser parte de mi vida durante estos 21 años. Qué honor fue oírte llamarme mamá“.

“Dios, gracias por este privilegio”, agregó.

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Investigan salto al vació sin medidas de seguridad

La mujer se encontraba participando de una actividad que había sido organizada por una empresa privada y se sumó al salto en altura, el pasado sábado.

Sin embargo, al momento de preparar el salto hubo un error en el protocolo de seguridad y los instructores la dejaron caer sin asegurarse de que tuviera la cuerda sujetada a ella.

El momento quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, donde se muestra a los instructores lanzando a la mujer al vacío sin arnés, mientras se escuchan gritos de los presentes y preguntas sobre la cuerda.

A pesar de que los testigos intentaron reanimarla, el equipo médico que arribó al lugar constató su muerte por politraumatismo.

La Policía Militar de Brasil detuvo a seis personas vinculadas al accidente mientras se investiga el hecho.