Conmoción en Brasil: Joven murió tras ser lanzada en bungee sin arnés desde un puente de 30 metros

Los instructores la dejaron caer sin haberse asegurado antes de que el equipo de protección estuviese amarrado a ella.

Una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin arnés de seguridad , en un intento de salto en bungee a 30 metros de altura. El accidente ocurrió en el Puente del Esqueleto, en Limeira, Sao Paulo, Brasil.

La víctima participaba de una actividad organizada por una empresa privada, cuando los instructores la dejaron caer sin haberse fijado de que el equipo de protección estuviese amarrado a ella.

Joven de 21 años muere en salto en bungee tras ser lanzada sin arnés

El fatal accidente se produjo cerca de las diez de la mañana este sábado, en una jornada que reunió a entusiastas del puentismo en la ruta del Puente del Esqueleto.

El error en el protocolo de seguridad quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. En él se muestra a los instructores arrojando a la mujer al vacío sin arnés y se escucha los gritos de los presentes.





A pesar de que los testigos intentaron socorrerla con maniobras de reanimación, el equipo médico que arribó al lugar constató su muerte por politraumatismo.

La Policía Militar de Brasil detuvo a seis personas vinculadas al accidente. Además, el Ayuntamiento de Limeira anunció una denuncia contra el gobierno federal por falta de fiscalización en el puente.

“Es necesario depurar la responsabilidad por la ausencia de control de acceso a una zona federal, que desde hace años presenta riesgos conocidos. Y sigue sin tener las medidas de protección necesarias”, apuntó el alcalde Murilo Félix.