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Anuncian prolongados cortes de agua en comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones, que se darán en seis comunas, se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas, en algunos casos hasta 15. 

Para este martes 11 de agosto, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Renca, La Reina, Peñalolén, La Pintana, San Bernardo y Peñaflor. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en Santiago

  • Renca: Desde las las 15:00 horas del martes 11 de agosto hasta las 06:00 del miércoles 12.
  • La Reina: Desde las 15:00 horas del martes 11 de agosto hasta las 06:00 del miércoles 12.
  • Peñalolén: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del martes 11 de agosto.
  • La Pintana: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 del martes 11 de agosto.
  • San Bernardo: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del martes 11 de agosto.
  • Peñaflor: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del martes 11 de agosto.

 

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