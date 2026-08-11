Anuncian prolongados cortes de agua en comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas
La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones, que se darán en seis comunas, se deben a trabajos programados.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas, en algunos casos hasta 15.
Para este martes 11 de agosto, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Renca, La Reina, Peñalolén, La Pintana, San Bernardo y Peñaflor.
Revisa las zonas afectadas por corte de agua en Santiago
- Renca: Desde las las 15:00 horas del martes 11 de agosto hasta las 06:00 del miércoles 12.
- La Reina: Desde las 15:00 horas del martes 11 de agosto hasta las 06:00 del miércoles 12.
- Peñalolén: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del martes 11 de agosto.
- La Pintana: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 del martes 11 de agosto.
- San Bernardo: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del martes 11 de agosto.
- Peñaflor: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del martes 11 de agosto.