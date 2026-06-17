Intentó escapar de encerrona: Joven chocó contra un poste y se incrustó en una vivienda en La Pintana

El choque causó daños importantes en el alumbrado público y en un domicilio.

Durante la noche de este martes, un joven intentó escapar de una encerrona y terminó protagonizando un choque en la comuna de La Pintana.

Los hechos ocurrieron en el sector de Avenida Santa Rosa con calle Lingue cuando el joven de 19 años manejaba un vehículo de lujo marca Mercedes.





Los antecedentes del accidente vehicular

El teniente Pablo Haro, de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, señaló: “Tenemos un accidente de tránsito en que se involucran dos participantes”.

En esa misma línea, explicó que, previo al choque, uno de los vehículos involucrados iba a alta velocidad: “Lo cual se desconoce, ya que esta información es proporcionada por los testigos, y transitaba de sur a norte por la carretera de Avenida Santa Rosa”.

“Debido a esta alta velocidad, este móvil impacta a otro, perdiendo el control y luego de eso impacta con el poste de alumbrado público, así como también al domicilio que se encuentra en el lugar”, complementó el teniente.

El choque generó daños de consideración tanto en el alumbrado público como en el domicilio.

El joven logró salir del vehículo rápidamente tras el choque, recibiendo ayuda de los vecinos del sector, y fue trasladado a un centro asistencial donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Finalmente, el vehículo que manejaba era propiedad de su padre y se encuentra sin encargo por robo.