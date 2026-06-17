Vuelco en crimen de mujer en Maipú: Revelan video de ataque y huida de adolescente detenido

El atacante es un menor de 16 años, quien se encuentra detenido tras ser llevado hasta una comisaría por su propia madre.

Impacto causó la muerte de una mujer de 64 años en Maipú durante la noche del martes. La víctima se dirigía de regreso a su hogar tras haber participado de una clase de zumba cuando fue atacada.

El atacante es un menor de 16 años, quien se encuentra detenido tras ser llevado hasta una comisaría por su propia madre.

A través de un video difundido de forma exclusiva en el programa Contigo En La Mañana , el sujeto intercepta a la mujer de nacionalidad venezolana y le propina varias puñaladas para luego huir del lugar, todo ante la presencia de un auto de color blanco, vehículo en el que llega y se va el adolescente.





Esta situación no coincidiría con la hipótesis que se manejaba en un primer momento, donde tras la declaración de testigos, se investigaba un posible robo con homicidio.

Además, en el mencionado programa se afirmó que sería el segundo homicidio en el que estaría involucrado el menor.

“A través de los registros que se levantaron, se trata de vincular al sujeto de interés con el hecho y establecer si corresponde al autor del mismo”, afirmó el subprefecto de la PDI Luis Espinoza González, quien no descartó otros motivos del crimen.

Revisa acá el video exclusivo de Contigo En La Mañana.