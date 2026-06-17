Mamá entregó a menor de edad: Mujer regresaba de clases de zumba y fue asesinada en Maipú

La víctima, de 64 años y nacionalidad venezolana, opuso resistencia y fue herida de forma mortal en el cuello.

Una mujer de 64 años y que regresaba a su hogar luego de una clase de zumba, perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca por un adolescente cerca de las 21:00 horas de este martes en la comuna de Maipú.

Según vecinos, el sujeto le habría solicitado dinero y joyas a la víctima, de nacionalidad venezolana, quien opuso resistencia y fue herida de forma mortal en el cuello.





La PDI a través de la Brigada de Homicidios realiza las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen donde no se descartan otras hipótesis.

El presunto autor del crimen, quien es menor de edad, se encuentra detenido tras ser entregado por su propia madre por su participación en el hecho.

“A través de los registros que se levantaron, se trata de vincular al sujeto de interés con el hecho y establecer si corresponde al autor del mismo”, afirmó el subprefecto Luis Espinoza González.