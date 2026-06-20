Fonasa devolverá más de $6 mil millones: Revisa si te corresponde el pago por cotizaciones pagadas en exceso

El proceso está dirigido a cotizantes que registraron pagos superiores a los exigidos y pueden realizar el proceso hasta septiembre.

Fonasa inició el proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso de más de 6.195 millones de pesos, beneficiando a 70.069 personas, entre cotizantes y empleadores.

El beneficio está dirigido a cotizantes y empleadores que registraron pagos superiores a los exigidos, debidos dos causas:

Doble Pago Idéntico: Cuando un empleador comete un error y paga dos veces la cotización de salud de un mismo trabajador en un mismo mes. En este caso, el dinero se le devuelve al empleador.

Pago Mayor al Tope Imponible Legal: Cuando un cotizante tiene múltiples fuentes de ingresos y la suma de sus cotizaciones supera el monto máximo legal, que corresponde a 87,8 UF mensuales. En este caso, el dinero se le devuelve al cotizante.

El trámite estará disponible hasta el 6 de septiembre de 2026.

Revisa si te corresponde el pago

Para revisar si te corresponde la devolución de Fonasa debes ingresa al sitio web oficial de Fonasa y seguir los siguientes pasos:

Elegir entre persona natural o jurídica.

Ingresar con tu ClaveÚnica o con el RUT de la persona jurídica.

Calendario de pagos

El pago de la devolución depende de la fecha de aceptación de la propuesta del usuario.

Fonasa estableció 12 pagos semanales en total divididos de la siguiente forma: