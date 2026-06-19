Fonasa devuelve $6.195 millones: Revisa el calendario de pagos confirmado para los 70 mil beneficiarios

Se trata de un proceso que busca restituir recursos a cotizantes y empleadores que han efectuado pagos superiores a lo debido.

Más de 6 mil 195 millones de pesos (6.195.732.683), que beneficiarán a 70.069 personas, entre cotizantes y empleadores, comenzará a repartir Fonasa a partir de este viernes 19 de junio.

Se trata de un nuevo proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE), un proceso que busca restituir recursos a cotizantes y empleadores que han efectuado pagos superiores a lo debido.

Calendario de Pagos

El organismo difundió un calendario de pagos de acuerdo con la fecha de aceptación de la propuesta por parte del usuario. Para el actual proceso, se han definido 12 pagos semanales en total, los que se muestran en el siguiente cuadro:





Proceso de devolución

El proceso de devolución se encuentra disponible en el sitio web oficial de Fonasa desde este 19 de junio hasta el 6 de septiembre de 2026 .

Las propuestas de devolución ya se pueden revisar y están disponibles tanto en el link: dpe.fonasa.gob.cl o haciendo clic en la siguiente imagen.

En el sitio se deberá elegir entre persona natural o jurídica y luego entrar con la ClaveÚnica o con el RUT de la persona jurídica.

Para este periodo, se han identificado dos grupos de beneficiarios: