Fonasa inició HOY devolución de más de $6 mil millones: Revisa si eres uno de los 70 mil beneficiarios

Se encuentran disponibles más de $6.195 millones de pesos para 70.069 cotizantes o empleadores. Revisa aquí si te corresponde el pago.

Este viernes el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) inició un nuevo proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE), un beneficio que busca restituir recursos a cotizantes y empleadores que han efectuado pagos superiores a lo debido.

Según indicó el organismo, se trata de más de 6 mil 195 millones de pesos ( 6.195.732.683 ), que beneficiarán a 70.069 personas, entre cotizantes y empleadores. Este proceso abarca el periodo comprendido entre octubre de 2020 y septiembre de 2025.

Desde Fonasa aclararon que esta propuesta de devolución masiva “no es un bono ni un beneficio para nuestros cotizantes”, sino que es una devolución de un pago en exceso que tiene dos causales principales:

Doble Pago Idéntico: Cuando un empleador comete un error y paga dos veces la cotización de salud de un mismo trabajador en un mismo mes. En este caso, el dinero se le devuelve al empleador .

Cuando un empleador comete un error y paga dos veces la cotización de salud de un mismo trabajador en un mismo mes. En este caso, . Pago Mayor al Tope Imponible Legal: Cuando un cotizante tiene múltiples fuentes de ingresos y la suma de sus cotizaciones supera el monto máximo legal, que corresponde a 87,8 UF mensuales. En este caso, el dinero se le devuelve al cotizante.

Proceso de devolución

El proceso de devolución está disponible en el sitio web oficial de Fonasa desde este 19 de junio hasta el 6 de septiembre de 2026 . Las propuestas de devolución ya se pueden revisar y están disponibles tanto en el link: dpe.fonasa.gob.cl o haciendo clic en la siguiente imagen.

En el sitio se debe elegir entre persona natural o jurídica y entrar con su ClaveÚnica o con el RUT de la persona jurídica.

Para este periodo, se han identificado dos grupos de beneficiarios:

Con Cuenta Bancaria Disponible : Aquellas personas y empleadores para quienes Fonasa ya cuenta con la información de sus cuentas bancarias. Las devoluciones correspondientes a este grupo fueron depositadas directamente el 18 de junio de 2026 en las cuentas bancarias registradas.

: Aquellas personas y empleadores para quienes Fonasa ya cuenta con la información de sus cuentas bancarias. Las devoluciones correspondientes a este grupo fueron depositadas directamente el 18 de junio de 2026 en las cuentas bancarias registradas. Sin Registro de Cuentas Bancarias: Aquellos cotizantes y empleadores que no tienen una cuenta registrada. Deberán ingresar al sitio web de Fonasa para completar sus datos y seleccionar la forma de pago, que puede ser transferencia electrónica o vale vista.

Calendario de Pagos

Se establece un calendario de pagos de acuerdo con la fecha de aceptación de la propuesta por parte del usuario. Para el actual proceso, se han definido 12 pagos semanales en total, los que se muestran en el siguiente cuadro: