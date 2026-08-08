Ronda preventiva nacional deja 656 detenidos: Se incautaron armas y vehículos

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, indicó que en el operativo participaron 1.500 efectivos de Carabineros y 1.500 de la Policía de Investigaciones en todas las regiones del país.

Durante las últimas horas autoridades y policías realizaron un megaoperativo a nivel nacional, el cual fue liderado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

El secretario de Estado detalló que en este operativo participaron 1.500 efectivos de Carabineros y 1.500 de la Policía de Investigaciones en todas las regiones del país.

Arrau indicó que estas rondas se realizan de forma frecuente y que la coordinación permite que los operativos se activen al mismo tiempo en todas las regiones. “Esto es algo que se hace constantemente. Todos los días ustedes lo han visto, los reportes diarios de personas detenidas, operativos”.





Megaoperativo deja 656 detenidas

Desde Carabineros se entregaron cifras del megaoperativo realizado a nivel nacional entre las 20:00 y 00:00 horas del viernes 7 de agosto, donde se registraron más de 600 detenciones.