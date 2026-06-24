Ministro Arrau puso distancia con conductor que manejó a 264 km/h: “No tengo relación de amistad ni cercanía”

A través de redes sociales, el titular de Seguridad Pública decidió responder públicamente al supuesto parentesco del sujeto con su esposa. “Condeno categóricamente el actuar indolente, temerario y nefasto del imputado”, afirmó.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió al paso de las versiones que lo vinculan familiarmente con el conductor formalizado por circular a 264 km/h en la Costanera Norte, comuna de Vitacura.

La controversia surgió tras una publicación del medio Fast Check, que dio cuenta de que el sujeto sería primo de Luz María Izquierdo Irarrázaval, esposa del secretario de Estado.

A través de su cuenta de X, Arrau decidió responder públicamente a la situación, tomando distancia del imputado y condenando su actuar.

“Al igual que todos los chilenos, condeno categóricamente el actuar indolente, temerario y nefasto del imputado, con quien no tengo relación de amistad ni cercanía” , escribió el ministro.

Asimismo, la autoridad de gobierno sostuvo que “conductas como las de este sujeto deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley. Quien pone en riesgo la vida de terceros, con total desprecio, debe asumir las consecuencias de sus actos”.

Al igual que todos los chilenos, condeno categóricamente el actuar indolente, temerario y nefasto del imputado, con quien no tengo relación de amistad ni cercanía. Conductas como las de este sujeto deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley. Quien pone en riesgo la vida… https://t.co/mWMHlYKLTG — Martín Arrau GH. (@martinarrau) June 24, 2026

Debate por conductor a exceso de velocidad en Vitacura

El caso ha generado amplio debate público luego de que el conductor, de 38 años, fuera sorprendido manejando a 264 km/h en un tramo de la Costanera Norte donde la velocidad máxima permitida es de 100 km/h.

Pese a la gravedad de los hechos, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de arresto domiciliario total presentada por la Fiscalía y decretó las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

Además, durante la audiencia se determinó la prohibición de divulgar la identidad del imputado, mientras que no se abordó una eventual suspensión de su licencia de conducir.