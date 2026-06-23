¿Por qué el conductor que iba a 264 km/h no perdió la licencia? Esto es lo que dice la ley

El conductor de 38 años quedó con firma mensual y arraido nacional, pero su actuar abrió debate sobre los alcances y las sanciones de la ley en estos casos.

¿Cómo alguien sorprendido conduciendo a más de 264 kilómetros por hora puede seguir conservando su licencia?

Esa es la pregunta que se han hecho miles de automovilistas tras la decisión del tribunal de dejar en libertad al conductor imputado por conducción temeraria en la autopista Costanera Norte.

Un caso que abrió dudas sobre los alcances de la ley y las sanciones que hoy existen para este tipo de conductas.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de arresto domiciliario total presentada por la Fiscalía y dejó al conductor de 38 años con firma mensual y arraigo nacional.