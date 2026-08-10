Ed O’Brien abre la puerta a volver a Chile con Radiohead: “Estoy seguro de que, de una forma u otra, regresaré”

El guitarrista de Radiohead conversó con CHV Noticias sobre “Blue Morpho”, su nuevo trabajo en solitario, su vínculo con Sudamérica y la posibilidad de regresar a esta parte del mundo para tocar en vivo. “Son lugares gloriosos para hacer música”, afirmó.

Una profunda conexión con Sudamérica, un periodo personal complejo y la necesidad de dejar que la música encontrara su propio camino son algunos de los elementos detrás de “Blue Morpho”, el nuevo proyecto solista de Ed O’Brien, guitarrista de Radiohead.

En conversación con CHV Noticias, el músico británico abordó el largo proceso creativo detrás del disco y cómo su vida familiar terminó formando parte de un trabajo que tardó varios años en tomar su forma definitiva.

“No tengo ningún arrepentimiento. Creo que la música y un disco de esta naturaleza necesitan tiempo para evolucionar”, afirmó.

O’Brien reconoce que al comenzar ni siquiera tenía claro cuál sería el resultado. “No sabía qué estaba haciendo. Solo sabía que tenía que seguir este camino”, explicó.

Durante ese periodo también estaba concentrado en su familia y en acompañar a sus hijos durante distintas etapas de sus vidas. Lejos de convertirse en un obstáculo para el proyecto, asegura que esas experiencias terminaron enriqueciendo la música.

“Mis hijos y mi familia eran mi prioridad. Lo hermoso del proceso es que la música permite eso y se vuelve más rica gracias a ello”, sostuvo.

Ed O’Brien y el difícil proceso detrás de “Blue Morpho”

El origen de “Blue Morpho” también está relacionado con un periodo oscuro que O’Brien atravesó a partir de 2021.

El guitarrista recuerda que, cuando una persona está en medio de una crisis, puede ser difícil imaginar una salida. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a entender aquel momento desde otra perspectiva.

“Tuve que descubrir qué era, sentarme con ello, iluminarlo, mirarlo y procesarlo”, relató.

Para O’Brien, los momentos de incomodidad también pueden transformarse en oportunidades de crecimiento.

“Solo creces realmente cuando estás en la incomodidad (…) evolucionamos a través de los desafíos y la incomodidad”, reflexionó.

La guitarra apareció entonces de manera natural. Durante el confinamiento, mientras sus hijos estudiaban de forma remota y su esposa trabajaba, comenzó a encerrarse en una habitación y tocar.

“No sabía qué estaba haciendo ni para qué era, pero ese era mi instinto”, recordó.

Consultado sobre si el instrumento terminó convirtiéndose en una especie de espacio de confesión durante aquellos años, reconoció que puede adquirir un carácter terapéutico.

“En ese momento sentía que eso era lo que tenía que hacer. Así que sí, puede ser una forma de terapia para mí”, expresó.

La conexión de “Blue Morpho” con Sudamérica

El propio nombre del proyecto tiene una importante conexión con esta parte del mundo.

O’Brien recordó que años atrás vivió durante seis meses en Brasil junto a su esposa e hijos. La familia se instaló en una pequeña casa ubicada en una fazenda cercana a una cascada y rodeada de naturaleza.

Fue allí donde se encontró con la mariposa Blue Morpho que terminaría inspirando el nombre de su trabajo.

“De repente pensé: necesito naturaleza. Esto es lo que me estaba faltando”, recordó sobre aquella experiencia.

El músico incluso define el álbum como una declaración de amor hacia el planeta.

“De alguna manera, el álbum es una carta de amor a nuestro planeta. Es una carta de amor a la Tierra”, señaló.

En ese contexto, también dedicó palabras a Chile y a los paisajes de Sudamérica.

“Vives en Chile, que es uno de los países más hermosos. Tienen esta cordillera, Los Andes, que recorre todo el país. En Sudamérica tienen los paisajes más magníficos. Es realmente hermoso”, expresó.

Su vínculo con la música brasileña también aparece entre las influencias de su trabajo. O’Brien asegura escuchar actualmente jazz, música clásica, folk y mucha música de Brasil, mientras que el indie y el rock alternativo han perdido espacio entre sus preferencias habituales.

“Uno hace la música que quiere escuchar”, explicó sobre la forma en que todas esas influencias terminan incorporándose naturalmente a sus composiciones.

¿Radiohead podría volver a Chile?

Durante la conversación también hubo espacio para abordar una de las preguntas que probablemente más interesa a los seguidores chilenos de Radiohead: la posibilidad de volver a ver a la banda en Sudamérica.

O’Brien confirmó que tiene presentaciones programadas en Europa y manifestó su intención de llevar también su música a esta parte del mundo.

“Me encantaría ir a Sudamérica, me encantaría ir a tocar. Ya sea con Radiohead o con mi propio material, Latinoamérica y Sudamérica son lugares gloriosos para tocar música”, afirmó.

Eso sí, por ahora no existe una presentación confirmada.

“No hay nada programado todavía, pero estoy seguro de que, de una forma u otra, regresaré”, agregó.

Su relación con Radiohead después de cuatro décadas

A más de 40 años de la formación de Radiohead, O’Brien también reflexionó sobre su historia junto a Thom Yorke, Colin Greenwood, Phil Selway y Jonny Greenwood.

“Estoy extremadamente agradecido de haber conocido a Thom, Colin, Phil y Jonny”, sostuvo sobre sus compañeros.

El guitarrista recordó que se conocieron durante su etapa escolar y formaron la banda en 1985, dando inicio a una historia que posteriormente los llevaría a convertirse en uno de los grupos más influyentes de las últimas décadas.

“Estoy muy agradecido por este extraordinario viaje que hemos vivido. Por supuesto, como cualquier viaje, ha tenido altos y bajos, pero ahora lo veo con cierta distancia y lo veo como algo muy, muy hermoso”, afirmó.

O’Brien aseguró además sentir “mucho amor” por sus cuatro compañeros y destacó la importancia que las relaciones personales tienen para él a la hora de trabajar musicalmente.

Parte de lo aprendido durante aquellas décadas también terminó incorporándose a su proceso creativo en solitario. Entre esas herramientas destacó una costumbre que aprendió de Thom Yorke y del artista Stanley Donwood, responsable de buena parte de la identidad visual de Radiohead: llevar cuadernos con ideas, palabras y conceptos.

O’Brien adoptó el hábito hace aproximadamente 12 años y actualmente lo considera una pieza importante de su forma de crear.

Una nueva etapa marcada por “dejarse llevar”

Más que tener completamente definido qué ocurrirá con “Blue Morpho”, O’Brien asegura estar viviendo una etapa en la que prefiere permitir que los proyectos evolucionen naturalmente.

El músico utilizó la imagen de un río para explicar este cambio. En el pasado, dijo, gastaba demasiada energía intentando “nadar contra la corriente”, algo que con los años comprendió que no era sostenible.

“Esta es una etapa de mi vida en la que todo se trata de fluir”, señaló.

Una filosofía que también pretende llevar al escenario. O’Brien adelantó que ya cuenta con una banda y que comenzarán los ensayos en septiembre, aunque todavía no existe una estructura completamente cerrada para los conciertos.

La idea, explica, es reunir a los músicos adecuados y permitir que el espectáculo vaya encontrando su propia identidad.

“Cuando te dejas llevar, la vida se vuelve mucho más emocionante”, concluyó.