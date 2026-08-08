Dónde y a qué hora nevará HOY en la región Metropolitana

Una sector de la zona central del país registrará termómetros muy por debajo de lo normal, dejando incluso nieve y precipitaciones.

Precipitaciones e incluso nieve es el escenario que una de las zonas de la región Metropolitana podría registrar durante esta jornada de este sábado.

Y es que la llegada de una masa de aire polar en la zona central del país provocará un marcado descensos de los termómetros.





Dónde y a qué hora nevará en la región Metropolitana

De acuerdo al meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, la situación de la isoterma cero, que se ubicará “cerca de los 1.100 metros en la región Metropolitana”, sumado a algunas unas nubes con características de tormenta, dejarían nieve y aguanieve.

Eso sí, las precipitaciones con esas condiciones estarían limitados a la comuna de San José de Maipo, en el sector suroriente de la RM.

En lo que respecta a la duración, este solo se extendería en horas de la mañana de este sábado y mientras las temperaturas lo permitan.

“Ya en la tarde las nubes empiezan a disipar“, sostuvo el experto.