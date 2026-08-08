En seis regiones del país: Estas son todas las comunas donde nevará HOY sábado
Este fenómeno climático se dará en la zona centro y sur del país en lugares de precordillera y partes altas del valle.
Varias zonas del país pueden registrar nieve durante la jornada de este sábado 8 de agosto, donde en total son 6 regiones y más de 20 comunas qlas ue pueden ser afectadas por esta situación climática.
Esto se dará en la zona centro y sur del país en lugares de precordillera y partes altas del valle, más precisamente desde las regiones del Maule a Los Lagos.
Según se informó en CHV Noticias, en zonas de cordillera y precordillera este fenómeno podría dejar una acumulación de hasta 20 centímetros de nieve.
Por región: Comunas donde podría nevar este sábado
Maule
- Vilches
- Colbún
- Longaví
- Catillo
Ñuble
- Coihueco
- Recinto
- Las Trancas
- San Ignacio
Biobío
- Antuco
- Santa Bárbara
- Ralco
La Araucanía
- Curacautín
- Lonquimay
- Vilcún
- Pucón
Los Ríos
- Panguipulli
- Futrono
- Lago Ranco
- Huilo Huilo
Los Lagos
- Cochamó
- Ensenada
- Hornopirén
- Chaitén