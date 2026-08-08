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En seis regiones del país: Estas son todas las comunas donde nevará HOY sábado

Este fenómeno climático se dará en la zona centro y sur del país en lugares de precordillera y partes altas del valle.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Varias zonas del país pueden registrar nieve durante la jornada de este sábado 8 de agosto, donde en total son 6 regiones y más de 20 comunas qlas ue pueden ser afectadas por esta situación climática.

Esto se dará en la zona centro y sur del país en lugares de precordillera y partes altas del valle, más precisamente desde las regiones del Maule a Los Lagos. 

Según se informó en CHV Noticias, en zonas de cordillera y precordillera este fenómeno podría dejar una acumulación de hasta 20 centímetros de nieve.

Por región: Comunas donde podría nevar este sábado

Maule

  • Vilches
  • Colbún
  • Longaví
  • Catillo

Ñuble

  • Coihueco
  • Recinto
  • Las Trancas
  • San Ignacio

Biobío

  • Antuco
  • Santa Bárbara
  • Ralco

La Araucanía

  • Curacautín
  • Lonquimay
  • Vilcún
  • Pucón

Los Ríos

  • Panguipulli
  • Futrono
  • Lago Ranco
  • Huilo Huilo

Los Lagos

  • Cochamó
  • Ensenada
  • Hornopirén
  • Chaitén
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