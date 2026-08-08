En seis regiones del país: Estas son todas las comunas donde nevará HOY sábado

Este fenómeno climático se dará en la zona centro y sur del país en lugares de precordillera y partes altas del valle.

Varias zonas del país pueden registrar nieve durante la jornada de este sábado 8 de agosto, donde en total son 6 regiones y más de 20 comunas qlas ue pueden ser afectadas por esta situación climática.

Esto se dará en la zona centro y sur del país en lugares de precordillera y partes altas del valle, más precisamente desde las regiones del Maule a Los Lagos.

Según se informó en CHV Noticias, en zonas de cordillera y precordillera este fenómeno podría dejar una acumulación de hasta 20 centímetros de nieve.

Por región: Comunas donde podría nevar este sábado

Maule

Vilches

Colbún

Longaví

Catillo

Ñuble

Coihueco

Recinto

Las Trancas

San Ignacio

Biobío

Antuco

Santa Bárbara

Ralco

La Araucanía

Curacautín

Lonquimay

Vilcún

Pucón

Los Ríos

Panguipulli

Futrono

Lago Ranco

Huilo Huilo

Los Lagos