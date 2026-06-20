“Preferiría estar preso yo”: Joaquín Lavín Infante realiza dura reflexión por investigación contra su hijo por fraude al Fisco

El ex alcalde de Las Condes reveló que va a ver a su hijo dos veces por semana a Capitán Yáber. “Fue tremendo, durísimo. A mí me duele mucho”, indicó sobre la primera visita que le hizo.

A más de un mes de que se decretara prisión preventiva para Joaquín Lavín León por fraude al fisco y tráfico de influencias en la Municipalidad de Maipú durante el mandato de Cathy Barriga, ahora su padre, Joaquín Lavín Infante, abordó el proceso judicial y sinceró el impacto emocional del proceso judicial.

Con clara emotividad, el ex alcalde de Las Condes comentó que “ha sido devastador” ver a su hijo en el anexo penitenciario Capitán Yáber, donde va a visitarlos dos veces por semana.

Joaquín Lavín Infante: “Me duele mucho”

En conversación con la revista Sábado, el ex abanderado presidencial confesó cómo son sus sentimientos en este momento, más aún cuando lo ve tras las rejas, algo similar que le ocurre a su esposa, María Estela, quien solo lo visita una vez a la semana. “Es que a María Estela le afecta más que a mí“, indicó.





“Creo que, para mí, la parte más dura, y que todavía me duele cada vez que lo veo, es ver a tu hijo esposado en los medios. Esa imagen la repiten una y otra vez. Todo este proceso, el de la Cathy y Joaquín, ha sido devastador y también desgastador para toda la familia, incluyendo a sus hermanos”, explicó.

Sobre la relación de su familia, aprovechó la instancia de negar cualquier tipo de conflicto familiar a raíz del caso.

Recordando la primera vez que visitó a Joaquí Jr. en la cárcel, expresó que fue “tremendo (…) Durísimo, durísimo. A mí me duele mucho”.

“Creo que a cualquier padre le duele más lo que le pasa a un hijo que lo que le pasa a él. Yo me cambiaría por Joaquín, preferiría estar yo preso en vez de él“, cerró.