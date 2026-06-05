Nuevo revés para Joaquín Lavín León: Corte Suprema rechaza recurso de amparo y seguirá en prisión

La defensa del exdiputado había presentado una acción judicial para revertir su prisión preventiva, pero tendrá que seguir recluído en en el penal Capitán Yáber.

La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León y deberá permanecer en prisión preventiva.

Cabe recordar que el exdiputado se encuentra detenido en el penal Capitán Yáber, en el marco de la investigación en su contra por delitos de corrupción y fraude al fisco.

Este revés judicial llega luego de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que también rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del imputado.





“Al formalizar la investigación, el persecutor no agregó hechos que excedieran el desafuero concedido, sino que se trató únicamente de precisiones o ampliaciones de la imputación original que no modifican el núcleo central y esencial de la misma, aun cuando pueda aumentar el perjuicio de los delitos, por el hallazgo en la investigación de facturas que no fueron incluidas originalmente”, destacó la resolusión.

Los cargos contra Joaquín Lavín León

Joaquín Lavín León fue formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y eventual uso indebido de datos del Servel con fines comerciales.

Según la investigación de la Fiscalía, el exdiputado habría presentado de forma reiterada facturas ideológicamente falsas en el Congreso Nacional, solicitando reembolsos por cargos no vinculados a su labor.

Con esto habría generado un perjuicio fiscal cercano a los 104 millones de pesos tras boletas emitidas a nombre de la imprenta MMG.