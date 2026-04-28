28/ 04/ 2026 22:29

Justicia rechazó reabrir investigación en caso Martín de Los Santos: Su extradición a Chile sería inminente

La Justicia chilena rechazó reabrir la investigación penal contra Martín de Los Santos Lehmann, por la golpiza contra un conserje en mayo de 2025 en Vitacura. La defensa de la víctima había pedido formalizar al agresor por intento de homicidio en lugar de lesiones graves, además de la reapertura del proceso debido a diligencias pendientes. Ambas fueron rechazadas. Todo esto mientras De Los Santos permanece detenido en Brasil: la Corte Suprema brasileña ya autorizó su extradición a nuestro país, por lo que su arribo sería inminente.